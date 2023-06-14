Mersin'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir kişi erik ağacından düşerek öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 16:02, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 16:17
Belçınar Mahallesi Atdağ mevkiinde erik ağacına çıkan Emin Aydoğan (55) dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Aydoğan, çağrılan 112 Acil Sağlık görevlilerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahale sonrası Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.