Mehmetçik, Irak'ta teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara girdi

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınaklara operasyon yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Mağara, sığınak ve barınaklardaki arama-tarama faaliyetlerinde, 1290 makineli tüfek mühimmatı, 3 el bombası, 6 sis bombası, 4 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü, birer havan nişangah aparatı, termal şemsiye ve termal çanta, kamera ile örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.