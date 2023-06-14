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Fatma Şahin'den koruyucu önleyici tedbire yatırım çağrısı

Şahin:(Gaziantep'in OECD Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na Türkiye'den davet edilen tek belediye olması) Hem iklim master planı hem katılımcılık ve kapsayıcılıkta 2 milyon kişi için hiç kimseyi geri bırakmadan bir eylem planı oluşturup bunu hayata geçirmeye çalıştığımız için böyle bir kategori içindeyiz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 16:19, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 16:20
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Fatma Şahin'den koruyucu önleyici tedbire yatırım çağrısı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, küresel ısınmayla beraber sel, deprem ve yangın gibi felaketlerle daha sık karşılaşıldığını belirterek koruyucu önleyici tedbire yatırım yapılması çağrısı yaptı.

Şahin, Belçika'nın başkenti Brüksel'de dünya çapında 300'den fazla şehri, 1000'den fazla politikacı, uzman ve sivil toplum temsilcisini bir araya getiren Brüksel Kent Zirvesi kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dünya çapında belediyeleri bir araya getiren platformda, deprem sonrasındaki iyi yönetim başta olmak üzere Gaziantep'in başarısının altındaki nedenleri paylaşarak şehirlerin karşılaştığı küresel düzeyde etkili doğal afetlerle mücadelede koruyucu önleyici tedbirlerin önemini vurgulayan Şahin, bu tedbirlerin, maliyeti 7'de 1 düşürdüğüne işaret etti.

OECD Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na Türkiye'den davet edilen ilk belediye başkanı olan Şahin, zirveye bu nedenle davet edildiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Hem iklim master planı hem katılımcılık ve kapsayıcılıkta 2 milyon kişi için hiç kimseyi geri bırakmadan bir eylem planı oluşturup bunu hayata geçirmeye çalıştığımız için böyle bir kategori içindeyiz."

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann'ın, açılış konuşmasında özel olarak Gaziantep'i deprem yönetiminde başarılı şehir olarak tanımladığını ve bunun için teşekkür ettiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Hem göçle birlikte yaşadığımız zorluklar var hem Kovid-19'den sonra şehirlerin yeniden nasıl yapılacağı konusu var. Sürdürülebilir kalkınma hususunda kapsayıcılık ve direnç çok daha önemli hale dönüştü. Herkesle beraber sürdürülebilirlik ve dirençli sürdürülebilirlik, dünyanın şehirlerindeki yeni gündemler. Kalkınma ve demokrasi yerelde başlıyor. Dünya belediyeleri neyi konuşuyor? Türkiye belediyeleri olarak biz neyi konuşup hangi konuda altyapı, söylem ve eylem birliği oluşturup önderlik yapmalıyız? Bu gibi değerlendirmeler için uluslararası platformlar önemli. Tüm ekip olarak buradayız."

Şahin, sosyal politikaların özellikle önemli olduğunu dile getirerek engelli, yaşlı, çocuk ve kadın gruplarının eğitimden sağlığa sosyal ve ekonomik alanda nasıl destekleneceği, yaşadıkları sorunların nasıl çözüleceği konularında fikir alışverişi yapılacağını belirterek bu tür uluslararası platformlardan çıkan ortak raporların, gelecek sürece ışık tuttuğunu söyledi.

- Deprem sonrası faaliyetler açısından örnek model

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 6 Şubat tarihli depremler sonrasında geliştirdiği modelle de OECD'nin takdirini kazandığını şu sözlerle aktardı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ilgili bakanlarımızla hem arama kurtarma hem kalıcı konutların hızlı yapılması hem iyileştirme döneminde psikososyal destekle birlikte, tarımdan sanayiye deprem bölgesinin ticari alanda normalleşmesiyle ilgili önemli çalışmalar yapılıyor. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak devletimizin verdiği desteğe çok ciddi olarak lojistik destek sağladık. Deprem Sonrası İyileştirme Daire Başkanlığı adıyla müstakil bir birim kurduk. İlgili şube müdürlüklerini oluşturduk. Bu işimizi daha da hızlandırdı ve OECD'de örnek bir model oldu." dedi.

- Koruyucu önleyici tedbirlerin önemi

Şahin, küresel ısınmayla beraber seller, depremler ve yangınlar gibi felaketlerle daha sık karşılaşıldığını belirterek zirve kapsamında vermek istediği mesajla ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"Koruyucu önleyici tedbirler, maliyeti 7'de 1 düşürüyor. Can, mal kaybını ve her türlü kaybı azaltıyor. Bizim hep birlikte koruyucu önleyici tedbire yatırım yapmamız gerekiyor. Hep birlikte bu alanı daha da kuvvetlendirecek çalışmalar yapmamız gerekiyor."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Şahin, bu kapsamda dünya çapında belediye başkanlarıyla da ikili görüşmeler yaptığını kaydetti.

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