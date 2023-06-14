Kırıkkale'de sağanak nedeniyle dereler taştı, arazileri su bastı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazilerinde su baskınları yaşandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 16:29, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 17:03
İlçede ikindi vakti görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki bazı yollarda hasar oluştu.
Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, ekili arazileri ve bahçeleri su bastı.
Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Kalankadı mevkisinde çamurla kaplanan yol, karayolları ekiplerince temizlendi.
Kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.