Memur-Sen, TBMM'de ilk olarak memur maaş düzenlemesinin geçirilmesini istiyor

Memur-Sen Konfederasyonu Başkanlar Kurulu imzasını taşıyan açıklamada "Meclisteki ilk düzenleme memura verilen söz olmalıdır" denilerek Genel Seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Bakanımıza yasal tarih olan Temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdik" ifadesi hatırlatıldı.

En düşük memur maaşının 22.000 ?'ye yükseltilerek, diğer kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri de eş değer olarak artırılacağı belirtilen açıklamada "Bu çerçevede, yapılacak yasal düzenlemenin 1 Temmuz itibariyle hayata geçirilmesi ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. En düşük memur maaşının 22.000 ?'ye çıkarılmasına ilave olarak, 6. Dönem Toplu Sözleşme gereği %6 artış ve enflasyon farkı da ayrıca maaş ve ücretlere eklenmelidir" denildi.

İş barışı ve ücret dengesi vurgusunun yapıldığı açıklamada ayrıca "Buna ilave olarak, bu yıl gerçekleştirilecek 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine (içinde bulunduğumuz ekonomik ortam da dikkate alınarak) Kamu İşvereni; gerek sınıflar gerek unvanlar gerekse de kurumlar arasında meydana gelen maaş/ücret çarpıklığını düzeltecek, iş barışını ve liyakat sistemini temin edecek skala düzenlenmesini içeren bir teklifle gelmeli, liyakatin ve eğitimin önemini tartışma konusuna dönüştürmemelidir" ifadelerine yer verildi.

Konfederasyon sitesinden yapılan açıklamada 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili de çağrıda bulunuldu. Açıklamada konuyla ilgili "Konfederasyonumuz tarafından talep edilen ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan "Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız." sözü gereği; 1. Dereceye 3600 Ek Göstergenin, Kira Yardımının, 22.000 ? düzenlemesiyle birlikte çıkarılması ve yetkili sosyal tarafla istişare ederek Temmuz ayı itibariyle hayata geçirilmesi önem arz etmektedir" denildi.