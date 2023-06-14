Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı

ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.

AA muhabirinin ASKİ kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Genel Müdür Öztürk, Başkan Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi.

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