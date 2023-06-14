Türkiye Kamu-Sen'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette, çalışma hayatına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Genel Başkan Önder Kahveci, yaşanan ekonomik gelişmelere ve alım gücündeki düşüşe paralel olarak en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltildikten sonra toplu sözleşme gereği yapılması gereken yüzde 6 zam ve enflasyon farkının bu artışın üzerine ilave edilmesi gerektiğini ifade etti.

En düşük dereceli memur maaşına yapılacak bu artışların tamamının bütün memurlara aynı şekilde uygulanması gerektiğini ifade eden Kahveci, kamu çalışanlarının alım gücünün bu şekilde korunabileceğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca birinci dereceye ulaşmış bütün kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesine ve ağustos ayında yapılacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine yönelik görüşler de aktarıldı.

Kahveci ve Yönetim Kurulu üyeleri, memurlara verdiği desteklerden dolayı MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti.