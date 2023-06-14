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Fethi Sekin'in ailesi, saldırının talimatını veren teröristin etkisiz hale getirilmesine sevindi

Şehit polis Sekin'in kız kardeşi Fikriye Sekin:- "Şehit ağabeyimin kanının yerde kalmaması adına çok sevindik, emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun, onlar bugün bizim yüreğimize su serptiler"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 17:59, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 18:00
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Fethi Sekin'in ailesi, saldırının talimatını veren teröristin etkisiz hale getirilmesine sevindi

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in kız kardeşi Fikriye Sekin, 6 yıl önce Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırının talimatını veren teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Şehit ağabeyimin kanının yerde kalmaması adına çok sevindik, emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun, onlar bugün bizim yüreğimize su serptiler." dedi.

Şehit ağabeyinin Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki kabrini ziyaret eden Fikriye Sekin, AA muhabirine, şehit ağabeyinin intikamının alınmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere operasyonda emeği geçen tüm devlet yetkililerine ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Hain saldırının talimatını veren teröristin de etkisiz hale getirilmesinin bir nebze de olsa yüreklerindeki acıyı hafiflettiğini vurgulayan Sekin, şöyle konuştu:

"Şehit ağabeyimin kanının yerde kalmaması adına çok sevindik, emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun, onlar bugün bizim yüreğimize su serptiler. Aradan 6 yıl geçmiş görünüyor ama bizim için sanki olay bugün yaşandı, Fethi ağabeyim hiç aklımızdan çıkmıyor, acısıyla ve aynı zamanda gururuyla sürekli kalbimizde, yüreğimizde. 6 yıldır bugünü bekliyorduk, çok şükür ki Rabbim bugünü görmemizi de nasip etti. Tabii emeği geçenler kimler, yine ağabeyim gibi polislerimiz, askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz. Burada tüm fedakarlığı yapan, canla başla bütün varını yoğunu, canlarını ortaya koyan, ailelerini fedakarca geride bırakıp terörle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizden Rabbim razı olsun."

Devletin hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terörle mücadelesini sonuna kadar desteklediklerini dile getiren Sekin, "Sürekli terörle mücadele etmiş bir milletiz. Çok şükür ki devletimizin son hamleleri, özellikle sınır ötesi operasyonları ülkemizi oldukça rahatlattı. Bu operasyonlarının yapılmasını sonuna kadar destekliyorum." ifadelerini kullandı.

MİT tarafından 6 yıl önce polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırının talimatını veren terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirmişti.

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