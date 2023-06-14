Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 18:11, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 18:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|23,6320
|23,6330
|23,5890
|23,5900
|Avro
|25,4870
|25,4880
|25,6000
|25,6010
|Sterlin
|29,6760
|29,8250
|29,7550
|29,9050
|İsviçre Frangı
|26,000
|26,1320
|26,1140
|26,2450
|ANKARA
|ABD Doları
|23,6020
|23,6820
|23,5590
|23,6390
|Avro
|25,4470
|25,5270
|25,5600
|25,6400
|Sterlin
|29,6160
|29,8260
|29,6950
|29,9050