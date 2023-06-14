Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi

İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, VIP Terminali'nden çıkışı sırasında gazetecilerin Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

İmamoğlu, konuya ilişkin "Görüşeceğiz tabii. Genel Başkanımız, zaten her zaman görüşüyoruz. Her şey güzel olacak." açıklamasını yaptı.

Ekrem İmamoğlu, daha sonra kendisini bekleyen makam aracıyla havalimanından ayrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'a geldi.