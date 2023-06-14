Şanlıurfa'da tırla çarpışan minibüsteki 7 öğretmen yaralandı
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 20:05, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 20:22
Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 S 0940 plakalı okul servis minibüsü ile 47 AZ 654 plakalı tır, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun Çamlıdere mevkisinde çarpıştı.
Kazada servis minibüsündeki 7 öğretmen yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.