Van Kalesi'nin surlarından düşerek yaralanan çocuk AFAD ekiplerince kurtarıldı
Van Kalesi'nde gezdiği sırada surlardan düşerek yaralanan çocuk, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 21:15, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 21:37
Gezmek için İpekyolu ilçesindeki Van Kalesi'ne giden 15 yaşındaki Enes Köroğlu, güney bölümündeki surlarda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Ayağı kırılan Köroğlu'nu görenler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, 2,5 saat süren çalışma sonucu halatlarla Köroğlu'nu mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Köroğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.