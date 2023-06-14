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KKTC'den Bodrum'a direkt uçak seferleri başlatıldı

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu:- "Karşılıklı yapılacak bu ziyaretlerin yanı sıra iş insanlarının birlikte yapacakları işbirlikleri o köprünün bağlantısının mimarı olacaktır. Küçücük adada her şey mevut. Küçük bir adayız, nüfusumuz küçük, gönlümüz ve kalbimiz çok büyük"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2023 21:41, Son Güncelleme : 14 Haziran 2023 21:42
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KKTC'den Bodrum'a direkt uçak seferleri başlatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Muğla'nın Bodrum ilçesine direkt uçak seferleri başlatıldı.

KKTC'deki özel bir hava yolu şirketi tarafından Ercan Havalimanı'ndan Bodrum'a bugün itibarıyla haftada iki uçuş olmak üzere direkt seferler başlatıldı. Uçuşların, eylül sonuna kadar devam edeceği ilk uçuşta 168 yolcunun geldiği kaydedildi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, havayolu firması yetkilileri ile çeşitli STK temsilcileri ve turizmciler katıldı.

Ataoğlu, burada yaptığı konuşmada, hava yolu şirketinin kurulmasının ardından uçak bilet fiyatlarında ciddi şekilde indirim söz konusu olduğunu söyledi.

Turizmin ekonomiye olan katkısının yanında karşılıklı işbirliği yapmak istediklerini ifade eden Ataoğlu, şöyle konuştu:

"KKTC'de yaşayan herkes ana vatan Türkiye'de sizin bir parçanız, bir kardeşiniz. Aynı dili, aynı para birimini ve aynı dini paylaşanlarız. Turizmde iddialıyız, 10 bin yılı aşkın tarihi zenginliğimiz, doğal güzelliklerimiz ve sayamayacağımız birçok değerlerimizle ve otellerimizle övünüyoruz. Dünyayla yarışır otellerimizin olduğundan da bahsediyoruz. Karşılıklı yapılacak bu ziyaretlerin yanı sıra iş insanlarının birlikte yapacakları işbirlikleri o köprünün bağlantısının mimarı olacaktır. Küçücük adada her şey mevut. Küçük bir adayız, nüfusumuz küçük, gönlümüz ve kalbimiz çok büyük."

Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı da Bodrum'u doğrudan KKTC'ye bağlayacak olan girişimi ikili ilişkilerin daha da güçlenmesi anlamında önemli bulduğunu dile getirdi.

Sarı, Milas-Bodrum Havalimanının geçen yıl yaklaşık 4 milyon turiste hizmet vererek Türkiye'nin en işlek yedinci havalimanı olduğuna dikkati çekti.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da Bodrum'un Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna işaret ederek, daha önce Milas-Bodrum Havalimanı'ndan KKTC'ye direkt uçuşun olmadığını, ulaşım ne kadar kolaylaşırsa tercih edilme oranının da o kadar arttığını dile getirdi.

Konuşmalarının ardından katılımcılar fotoğraf çektirdi, Bodrum manzarası eşliğinde düzenlenen kokteyle katıldı.

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