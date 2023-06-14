Adana'da bir kişi alışveriş merkezi damında ölü bulundu

Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde çalışan 3 çocuk babası Ahmet İkbal Açin, sağanak sonrası tıkanan su giderlerini açmak için dama çıktı.

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