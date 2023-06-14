Konut projesinde 'imalat hatası' tespit edildi, yıkılmaması için bürokratlara baskı yapılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi haziran ayı ikinci olağan meclis toplantısı Kültürpark Fuar Alanı'nda Meclis Başkanvekili Mustafa Özuslu başkanlığında toplandı. Gündemdeki konuların görüşülmesinin ardından gündem dışı konular için meclis üyelerine söz verildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "imalat hatası" tespit edilen ve yıkımına karar verilen konut projesiyle ilgili belediyenin bu noktalara gelmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Projedeki eksikliğe ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı personeli tarafından tutanak tutulduğunu anımsatan Hızal, "İnşaatta eksiklikler bildirilmiş olup düzeltme sonrası nihai kontrole yeniden çıkılacağı söylenmiş. Ölçüm işlemi devam ederken 'eksiklikler düzeltme kontrolü yapılmadan, tarafımızdan onay alınmadan beton dökümü başlamıştır'. Demek ki burada bir problem var? Bunu ben söylemiyorum. Bunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesinin mühendisleri." dedi.

Hızal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuya ilişkin ilk olarak hatanın tespit edilip ilgili bölümün yıkılacağını sosyal medyasında paylaştığını, başka bir açıklamasında ise yüklenici firma tarafından hiçbir hatalı iş yapılmadığıyla ilgili bir paylaşım yaptığını ve "Belki de hiçbir şey yoktur." dediğini anımsattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kooperatifler dışında ihale yoluyla da kentsel dönüşüm yaptığını aktaran Hızal, ihale yoluyla yapılan dönüşümlerin ilerlediğini ancak İZBETON ve kooperatifler yoluyla yapılan inşaatların olması gereken seviyeden çok daha düşük olduğunu kaydetti.

Kooperatifler eliyle yapılan inşaatların belirlenen programların gerisinde olduğunu ve zamanında bitirilemeyeceğini söyleyen Hızal, "Bundan dolayı İZBETON, İzmir Büyükşehir Belediyesine tazminat ödemek zorunda kalacak. Hatalı beton ve demir imalatı tespit edilen 300 metrekarelik bölümünün yıkılmaması için bürokratlara baskı yapılıyor. O alan yıkılmaz, oradaki hata düzeltilmez ise meydana gelecek depremde orada yaşayan insanlar o binanın altında kalarak hayatını kaybedecek. O alanın yıkılmasını engellemek için bürokratlara baskı yapmasınlar. Kulağımıza böyle duyumlar geliyor." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın da Büyükşehir Belediyesinin denetim faaliyetini sürdürürken inşaatta bir kusur tespit ettiğini, firmaya bunu dile getirdiğini ve giderilmesini istediğini aktardı.

Firmanın kusuru düzelttiğini ancak bunu göstermeden beton dökmesi üzerine tutanak tutulduğunu ve inşaatın mühürlendiğini belirten Aydın, "Burada neyi eleştiriyoruz? İzmir Büyükşehir Belediyesinin kontrollerini mi? 'Yasal işlemi yapın' demesini mi eleştiriyoruz? Büyükşehir Belediyesi yaptığı kontrolü iyi yapmış. Kimse 300 metrekareyi küçümsemedi. 300 metrekaredeki bir hatayı bulacak kadar ince işçilik yapıyoruz. İşimizi iyi yapmakla eleştiriliyoruz." dedi.

Diğer meclis üyeleri de konuya ilişkin görüşlerini bildirirken, zaman zaman mecliste küçük tartışmalar yaşandı.