15 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/12.30)2- Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AFAD Koordinasyon Toplantısı ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığı'nı, Şehit Kamil Empati Ortaokulu'nu, Nurdağı Feyzullah Yıldırır Anadolu Lisesi'ni, Nurdağı Konteyner Kenti, Islahiye Dervişpaşa Ortaokulu'nu ve Islahiye Konteyner Kenti ziyaret edecek.

(Gaziantep/09.30-15.45)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

2- TÜİK, nisan ayı ücretli çalışan, mayıs ayı konut satış istatistiklerini, mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumları yapılacak. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.

(Brüksel)

SPOR

1- 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası, Slovenya ve İsrail'in ortak organizasyonuyla başlayacak. Türkiye, Slovenya'da D Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

(Lübliyana/16.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 2. maçında Polonya ile karşılaşacak.

(Hong Kong/12.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek; 1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım belli olacak.

(Konya/19.00)

5- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 16 Haziran'da deplasmanda Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ve bir futbolcu, Skonto Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milliler son çalışmasını yapacak.

- Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics ve bir futbolcu statta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ev sahibi ekip son antrenmanına çıkacak.

(Riga/18.15/19.00/15.45/17.00)