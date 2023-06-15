İzmir'de öldüren yarış: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın
Sponsorlu İçerik
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Yılmaz: Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
Yılmaz: Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasına soruşturma
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasına soruşturma
Ak Parti harekete geçti: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
Ak Parti harekete geçti: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
'Esendere-1' operasyonunda polis ve gümrük muhafaza memurları dahil 31 gözaltı
'Esendere-1' operasyonunda polis ve gümrük muhafaza memurları dahil 31 gözaltı
Otomotiv sektörü mercek altında: Bakan Bolat sektör temsilcileriyle görüşecek
Otomotiv sektörü mercek altında: Bakan Bolat sektör temsilcileriyle görüşecek
Memur-Sen Tez Ödülleri başvuruları devam ediyor
Memur-Sen Tez Ödülleri başvuruları devam ediyor
Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak
Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak
Zimmetine para geçiren kurum avukatına, 36 yıl hapis
Zimmetine para geçiren kurum avukatına, 36 yıl hapis
Cem Küçük 'bilgi aldım' dedi, yeni zamlı asgari ücreti açıkladı
Cem Küçük 'bilgi aldım' dedi, yeni zamlı asgari ücreti açıkladı
Eski Ak Partili Vekilin hakaret ettiği iki polis ihraç edildi iddiası
Eski Ak Partili Vekilin hakaret ettiği iki polis ihraç edildi iddiası
Memur maaşından 6 çeyrek altın gitti
Memur maaşından 6 çeyrek altın gitti
Togg'da yeni detaylar! Üretim kapasitesi artırılıyor
Togg'da yeni detaylar! Üretim kapasitesi artırılıyor
YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın
YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın
Yağışlar arttı: En riskli bölge Karadeniz
Yağışlar arttı: En riskli bölge Karadeniz
5 eski asker, 1 eski öğretmen tekneyle kaçarken yakalandı
5 eski asker, 1 eski öğretmen tekneyle kaçarken yakalandı
Altın fiyatları Fed kararı sonrası ne kadar oldu?
Altın fiyatları Fed kararı sonrası ne kadar oldu?
Erdoğan: Memura zam süreci yakında başlıyor
Erdoğan: Memura zam süreci yakında başlıyor
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İzmir'de öldüren yarış: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde başka bir otomobil ile yarış halinde olan araç park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet önündeki araca çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada biri bebek 2 kişi yaralanırken, kamyonet içerisinde bulunan 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 07:14, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 15:25
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kaza, 23.00 sıralarında Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi, Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 BOS 208 plakalı otomobil ile 35 ENG 73 plakalı otomobil, cadde üzerinde yarıştığı sırada 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 35 ANS 884 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde park halinde bulunan 01 TD 971 plakalı otomobile çarparak yan yattı. 35 BOS 208 plakalı otomobil ise kazaya karışmamak için yoldan çıkarak demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yemek almaya gelmişlerdi

Olay yerine gelen polis ekipleri, başka kazaya sebebiyet vermemek adına çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan İnci Özparıltılı (31) ve Ö.A.Ö adlı 7 aylık bebeği kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından İnci Özparıltılı, ambulans ile Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, bebeği ise Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne Özparıltılı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, kamyonetin yolun kenarında bulunan büfeden yemek almak için park edildiği, kazadan önce İnci Özparıltılı'nın eşinin büfeden yemek söylediği ve kazanın o sırada olduğu öğrenildi.

Kaza yaptıktan sonra kaçtı

Yarıştıkları iddia edilen ve meydana gelen kazada hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 35 ENG 73 plakalı otomobilin sürücüsü, ambulans Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Demir korkuluklara savrulan 35 BOS 208 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

"Kamyonun üzerime doğru uçtuğunu gördüm"

Kazayı gören büfe çalışanı, "Büfede çalıştığım sırada kamyonun üzerime doğru uçtuğunu gördüm. Kendimi hemen dışarı attım. Baktım kamyonetin altında kadın yatıyordu ona yardımcı olmaya çalıştım. Ardından kamyonun sağ alt kısmında kadının çocuğunu gördük, hemen ona yardıma gittik" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber