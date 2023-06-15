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İYİ Parti'nin 200 kurucusundan 70'i gitti

İYİ Parti'yi kuran 200 kişiden 70'i geçen 5 yılda partiden istifa etti. Ayrılanlar arasında Ümit Özdağ, Ahat Andican, Aytun Çıray, Ali Türkşen, İsmail Ok, Aydın Tümen, Suat Çağlayan, İbrahim Cevher Cevheri, Özcan Yeniçeri gibi isimler var.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 07:30, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 07:15
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İYİ Parti'nin 200 kurucusundan 70'i gitti

İYİ Parti'yi kuran 200 kişiden 70'i geçen beş yılda partiden istifa etti. Partiyle yollarını ayıranlar arasında tecrübeli önemli isimler de var. 25 Ekim 2017'de Genel Başkan Meral Akşener ve arkadaşları tarafından kurulan İYİ Parti, aradan geçen süre içerisinde 200 kişilik kurucu kadrodan önemli miktarda fire verdi. 24-25 Haziran tarihlerinde 3. Olağan Kurultayı'na hazırlık yapan İYİ Parti'de artan istifalar endişeye neden oldu. Kurultaya kadar gidilecek süreçte İYİ Parti'den istifaların devam edeceği ifade ediliyor.

İSTİFADAN PARTİ ÇIKTI

İYİ Parti içinde en önemli kopuş Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ oldu. Onun yanı sıra İYİ Parti'deki istifa furyasına katılanlar arasında toplum tarafından tanınan birçok sima var. MHP'den, DSP'ye ANAP'tan, DYP'ye eski milletvekilleri ve belediye başkanları kurucu görevlerinden bir bir istifa etti. ANAP'lı eski Devlet Bakanı Ahat Andican, eski İzmir milletvekili Aytuy Çıray, Kardak'a çıkan askerlerden Ali Türkşen, İlay Aksoy, İsmail Ok istifa eden kurucular arasında. DSP'li eski bakanlar Aydın Tümen, Suat Çağlayan, eski MHP Afyon Belediye Başkanı Hayrettin Barut, eski MHP Kadın Kolları Başkanı Hediye Akdere, eski DYP milletvekilleri İbrahim Cevher Cevheri, Yıldırım Ulupınar, eski ANAP vekili Mahmut Bozkurt, eski MHP milletvekillileri Mustafa Erdem ve Özcan Yeniçeri de istifa eden kurucular arasında.

Mehmet Güney

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