Yağışlar arttı: En riskli bölge Karadeniz

Son dönemde yurdun çeşitli yerlerinde yaşanan sel baskınlarının arkasında derinleşen iklim krizi yatıyor. Küresel ısınmayla birlikte dünyaya düşen yağış miktarında ciddi artış olurken, bu durumu veriler de doğruluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 1991-2020 yıllarının Haziran ayında Türkiye geneline düşen ortalama yağışın 33.6 metreküp olduğunu belirten Su Politikaları Derneği Başkanı ve Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız, "2022'de ise ortalama 53,7 metreküpe yükseldi. Söz konusu oran yerel olarak ise bazı illerde 230 metreküpe kadar çıktı. Veriler ışığında son 10 yıldır ülkemizde en fazla sayıda sel Haziran ayında meydana geldi" dedi. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde felakete dönüşen kuvvetli yağışlara dikkat çeken Yıldız, Türkiye'nin bu değişimi çok sert bir biçimde yaşayacak ülkeler arasında olduğunu söyledi.

BÜYÜKŞEHİRLER YAĞIŞA HAZIR OLSUN



Şiddetli yağışların iklim değişikliği nedeniyle yaşandığını ifade eden Yıldız, "Ortaya çıkan olağanüstü meteorolojik olaylar şiddetli yerel ve kısa süreli yağışlar şeklinde kendini gösteriyor. Bu durumda altyapı sorunu da varsa sele dönüşüyor" diye konuştu. Yağışların kısa süreli, şiddeti artarak devam eden şekilde gerçekleşeceğini söyleyen Yıldız, "Türkiye ciddi şekilde iklim değişikliğinin etkisi altında. Ülkemizin hızla nüfusu artan, altyapı açısından da bazı sıkıntılar yaşayan bir ülke olduğu dikkate alındığında, kuvvetli yağışlar nedeniyle ilerleyen dönemde büyük yaşatacak diyebiliriz. Bütün şehirler buna hazırlıklı olmalı" dedi.

KARADENİZ ALARM VERİYOR



Karadeniz Bölgesi'nin risk altında olduğunu vurgulayan Yıldız, "Tüm iklim değişikliği projeksiyonlarının Karadeniz Bölgesi'nde oluşan sağanak yağışlarda görüyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde sıcaklık artıp yağış azalırken, bu bölgede yağışlar artacak" diye konuştu.

Türkiye'de son yıllarda oluşan hortum, çok şiddetli dolu, aşırı sis, şehir selleri ani ve kısa süreli yağışların iklim değişikliğinin etkisiyle yaşandığını hatırlatan Yıldız, "Bunlara ek olarak toz fırtınaları gibi olağan dışı meteorolojik olaylar daha fazla yaşanır hale geldi" şeklinde konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE



İklim değişikliyle mücadele çerçevesinde, eylem planı, Ulusal Su Planı, Havza Yönetim Planı, Havza Koruma planı, Su Tahsis Planı, Kuraklık eylem Planı, Havza Taşkın Eylem Planı gibi birçok çalışma yapıldığını anlatan Yıldız, "Ancak İklim Kanunu ve Su Kanunu gibi taslaklar hala yasalaşmadı. Bunları bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bu sayede iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı riskleri azaltabiliriz" ifadelerini kullandı.

SU VE KANALİZASYON YASASI ŞART

qSu yönetiminin önemine vurgu yapan Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sistemi çok parçalı yapıdan kurtararak, kurumlar arası koordinasyon sağlamak gerekiyor. Ülke nüfusunun yüzde 65'inin yaşadığı büyük şehirlerin su ve kanalizasyon idarelerine ait genel müdürlüklerin de yeni bir yasaya ihtiyacı var. İllerin su yönetimi kurumlarının finansman bulma imkanları arttırılmalı, kurumsal altyapıları güçlendirilerek yeniden yapılandırılmalı."

Erdoğan Öztürk görevden alındı



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (ASKİ) Erdoğan Öztürk'ü görevden aldı. Genel Müdür Öztürk, Başkan Yavaş'ın oluru ile başkanlık iç emrine görevlendirildi. ASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık'ın, Öztürk'ün yerine asaleten atama yapılan kadar genel müdürlük görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.

Rabia Şenol