Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın
Sponsorlu İçerik
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Yılmaz: Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
Yılmaz: Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasına soruşturma
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasına soruşturma
Ak Parti harekete geçti: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
Ak Parti harekete geçti: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
'Esendere-1' operasyonunda polis ve gümrük muhafaza memurları dahil 31 gözaltı
'Esendere-1' operasyonunda polis ve gümrük muhafaza memurları dahil 31 gözaltı
Otomotiv sektörü mercek altında: Bakan Bolat sektör temsilcileriyle görüşecek
Otomotiv sektörü mercek altında: Bakan Bolat sektör temsilcileriyle görüşecek
Memur-Sen Tez Ödülleri başvuruları devam ediyor
Memur-Sen Tez Ödülleri başvuruları devam ediyor
Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak
Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak
Zimmetine para geçiren kurum avukatına, 36 yıl hapis
Zimmetine para geçiren kurum avukatına, 36 yıl hapis
Cem Küçük 'bilgi aldım' dedi, yeni zamlı asgari ücreti açıkladı
Cem Küçük 'bilgi aldım' dedi, yeni zamlı asgari ücreti açıkladı
Eski Ak Partili Vekilin hakaret ettiği iki polis ihraç edildi iddiası
Eski Ak Partili Vekilin hakaret ettiği iki polis ihraç edildi iddiası
Memur maaşından 6 çeyrek altın gitti
Memur maaşından 6 çeyrek altın gitti
Togg'da yeni detaylar! Üretim kapasitesi artırılıyor
Togg'da yeni detaylar! Üretim kapasitesi artırılıyor
YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın
YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın
Yağışlar arttı: En riskli bölge Karadeniz
Yağışlar arttı: En riskli bölge Karadeniz
5 eski asker, 1 eski öğretmen tekneyle kaçarken yakalandı
5 eski asker, 1 eski öğretmen tekneyle kaçarken yakalandı
Altın fiyatları Fed kararı sonrası ne kadar oldu?
Altın fiyatları Fed kararı sonrası ne kadar oldu?
Erdoğan: Memura zam süreci yakında başlıyor
Erdoğan: Memura zam süreci yakında başlıyor
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın

Bu hafta sonu gerçekleşecek YKS öncesi uzmanlar uyarıyor: Uzun ve karışık görünen sorulardan korkmayın. Paragraf sorularında önce soru kökünü okuyun. Sorularla inatlaşmayın

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 07:48, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 07:56
Yazdır
YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 3.5 milyondan fazla adayın yarışacağı sınava kısa süre kala heyecanın daha da artabileceğine dikkat çeken Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Bölümü Koordinatörü Sibel Durak, sınav öncesi son hatırlatmaları yaptı.

Sınavda zaman kaybını önlemek için çözülemeyen sorular üzerinde fazla zaman harcamak yerine turlama tekniğinden yararlanılabilir.
İlk turda hızla yapılabilecek kolay soruları yapın.
Yapabileceğinizi düşündüğünüz ancak zaman alacak soruların yanına bir işaret koyup kolay soruları bitirin. Sonra zor sorulara dönün.
Çok zor olduğunu düşündüğünüz soruların yanına da farklı bir işaret koyun.
İkinci turdaki soruları bitirdikten sonra bu çok zor sorulara dönün. Zorlandığınız sorularla inatlaşmayın.

BİRKAÇ GÜN KALA NELER YAPMALI?

Sınavdan önceki geceyi mümkün olduğunca sıradan geçirin.
Normalde yapılan faaliyetler dışında etkinlikler planlayın.
Sınav öncesi kafa dağıtma amaçlı fiziksel olarak aşırı yorucu etkinlikler ya da mideni rahatsız edebilecek farklı yemekler, ertesi gün sınav performansınızı olumsuz etkiler.
Evden çıkmadan sınavla ilgili belgelerinizi son kez kontrol edin.

CEYDA KARAASLAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber