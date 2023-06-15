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Togg'da yeni detaylar! Üretim kapasitesi artırılıyor

Satışa sunulmasıyla birlikte vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Türkiye'nin yerli otomobil Togg ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, üretim kapasitesi artırılacak olan Togg'un internet iletişimi ve otonom sürüş teknikleri için de yeni merkezlerde çalışma yapılacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 07:56, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 08:07
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Togg'da yeni detaylar! Üretim kapasitesi artırılıyor

Togg'un fabrikasında üretimi artırmak için kapasite artışına gidilecek. Togg'un, Tesla gibi Türkiye pazarına giren diğer elektrikli otomobillerle fiyat rekabeti avantajının korunmasına çalışılacak.

Söz verilen ve kurası çıkan araçlar belirtilen fiyatlardan verilecek, zam söz konusu olmayacak. Togg'dan gelen bütün para, yeniden üretime yansıyacak ve üretim artarak devam edecek.

Togg'un cihazlar arası internet iletişimi ve otonom sürüş teknikleri için çalışma yürüten TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ar-Ge merkezine, Kayseri, Gaziantep gibi illerde kurulacak merkezler ilave edilecek.

AVM'LERDEN SONRA SIRA APARTMANLARDA

Otomobilin şarj altyıpısı için Shell ile protokol yapılırken, İstanbul-İzmir arasındaki otoyol gibi önemli bağlantı yollarında elektrikli şarj altyapısı hayata geçirildi.

AVM'lerde otoparkın en az yüzde 10'u, elektrikli şarj altyapısı için hazır hale getirilecek.

Önümüzdeki 5 senede apartmanların altyapısı da elektrikli otomobil şarjı için hazırlanacak. Vatandaşlar, apartman otoparkında kendine ayrılan yerde arabasını gece şarj edebilecek.

AKILLI ZEKAYLA ŞARJ İSTASYONUNA

Ayrıca Togg ile bağlantılı bir cep telefonu aplikasyonu tasarlanıyor. Bununla, Google ve Yandex haritalar gibi bir uygulamayla internete bağlı olan Togg'a rota girilecek.

Örneğin Ankara-Gaziantep arasında en yakın şarj istasyonuna vatandaşlar yönlendirilecek.

Gösterilen şarj istasyonundaki şarj süresi konusunda da kullanıcı yapay zeka aracılığıyla bilgilendirilecek. Şarj 10 dakikadan başlayıp, en fazla yarım saat sürecek.

TAMİRAT İÇİN BOSCH İLE PROTOKOL İMZALANDI

Togg'un yedek parçaları için Kocaeli'nde Ankara'da İzmir'deki teknokentlerde, otomotiv startuplarıyla protokoller yapıldı.

Otonom sürüşlerden aracın hızlı şarjına kadar teknolojiler geliştirilmeye başlandı. Ayrıca Bosch'un teknik servisleriyle de tamirat için protokol yapıldı.

Elektrikli araçların batarya, mekanik, motor aksamlarının tamiri için mesleki yeterlilik eğitimi veriliyor.

Togg'un servis ihtiyacının benzinli araçlar gibi senede 1 kere olmaması, aracın uzun süre servis görmeden çalışması planlanıyor.

BARIŞ ŞİMŞEK

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