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AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroji tarafından turuncu kodla kuvvetli yağış uyarısı yapılan Karadeniz bölgesine bir uyarı da uyarı AFAD'dan geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 14:18, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 14:20
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AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AFAD'DAN UYARI MESAJI

Meteoroji tarafından turuncu kodla kuvvetli yağış uyarısı yapılan Karadeniz bölgesine bir uyarı da uyarı AFAD'dan geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;15 Haziran Perşembe günü;Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli,Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." denildi.

13 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için turuncu kodlu fırtına uyarısı yaparken Ağrı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Ordu, Bayburt, Ardahan ve Iğdır için sarı kodlu uyarıda bulundu.

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