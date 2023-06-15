Evlilik kredisi hırsızları

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gençlere müjde' diye açıkladığı "evlilik kredisi" dolandırıcıların hedefi haline geldi.

Sahte siteler açarak gençleri ağlarına düşüren fırsatçılar, dünya evine girme hayalleri kuranların ceplerini boşaltıyor. Bu konu ile ilgili son 1 ayda yetkili mercilere 1.025 şikayet yapıldığı tespit edildi.

Kamu sitelerinin sahtesini kuran dolandırıcılar, yüzlerce kişiyi tuzağına düşürdü. Kiminden giriş ücreti diye 3 bin lira aldılar, kiminin de banka hesaplarını boşalttılar.