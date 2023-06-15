Gaz depoluyoruz! Arz güvenliği sağlama alınacak
Karadeniz gazının yanı sıra arz güvenliği doğalgaz depolama ile daha da sağlama alınacak. Kış aylarına kadar, Silivri ve Tuz Gölü depolama tesislerinde toplam 10 milyar metreküp gaz depolanacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 08:27, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 08:20
Karadeniz'de keşfedilerek rekor zamanda karaya ulaştırılan 710 milyar metreküplük yerli doğalgaz Türkiye'nin 10 yıldan fazla süreyle gaz ihtiyacını karşılayacak olsa da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, arz güvenliğini gaz depolama ile daha da sağlama alacak. Böylece, doğalgaz ithalatında mevsimsel talep ve fiyat dalgalanmalarının da önüne geçilecek.
Kış aylarına kadar, iki tesiste toplam 10 milyar metreküp gaz depolanacak. Depolama tesisleri ve LGN Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi gemileriyle Türkiye, tükettiği doğalgazın yaklaşık yüzde 20'sini depolama kapasitesine erişecek.
CEVAT FIRAT AYDOĞMUŞ