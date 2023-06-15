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Memur maaşından 6 çeyrek altın gitti

Sağlık personeli maaşının 2018'deki alım gücü 12.5 çeyrek altından, 6.5 adede düştü. 5 yıl önceki seviyeye gelmek için maaşının 30 bin 750 TL olması gerekiyor.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 08:35, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 09:00
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Memur maaşından 6 çeyrek altın gitti

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; iktidarın memur, emekli ve asgari ücrete yapacağı zam merakla beklenirken Genel Sağlık-İş Sendikası, önümüzdeki temmuzda ücret ve maaşlara yapılması gereken zamlara ilişkin raporunu paylaştı.

Sağlık çalışanları başta olmak üzere memurların aldığı maaşlar ile asgari ücretin son 5 yılda altın, dolar ve Euro karşısında yıldan yıla nasıl buharlaştığını 'Bordro yalan söylemez' başlığıyla rapor haline getiren sendikanın hesabına göre, 5 yılda memur maaşının alım gücü 6 adet, asgari ücretlinin alım gücü de 2.4 adet çeyrek altın tutarında azaldı. Hemşirenin 5 yıl önceki maaş seviyesine 'çeyrek altın hesabıyla' temmuzda kavuşabilmesi için 16 bin 99 TL olan maaşının 30 bin 750 TL olması gerekiyor.

Hemşire maaşının 3 bin 404 lira olduğu 2018 yılında, çeyrek altın 272 lira, dolar 3.75, Euro da 4.59 TL düzeyindeydi. Hemşire o günkü maaşıyla 12.5 adet çeyrek altın, 908 dolar ya da 742 Euro alabiliyordu. O günden bugüne hemşirenin maaşı 4.7 kat arttı ve 16 bin 99 TL oldu. Buna karşılık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyonu yerine piyasa koşullarıyla değişim gösteren çeyrek altın 9 kattan fazla arttı ve 2 bin 460 TL'ye çıktı. TÜİK enflasyonuyla zam yapılan hemşire maaşının alım gücü 6.5 adet çeyrek altına düştü.

1.510 TL ALABİLİYOR

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, hayat pahalılığına karşın maaşları yetersiz kalan sağlık personelinin fazla mesai yapmak zorunda kaldığını ancak ayda 35 saatten fazla mesai yapan hemşirenin sadece 1.510 TL alabildiğini vurguladı.

Asgari ücret 14.514 TL olmalı

Genel Sağlık-İş Sendikası'nın açıkladığı raporun, önümüzdeki hafta pazartesi günü yeni asgari ücreti açıklamayı planlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu için de önemli bir veri olduğu belirtiliyor. Sendikanın raporuna göre, 2018 yılı ocak ayında asgari ücret 1.603 liraydı. Asgari ücretli, 2018 yılındaki maaşı ile 5.9 adet çeyrek altın satın alabiliyordu. O günden bugüne geçen zaman zarfında çeyrek altın 9 kat artarken, asgari ücretteki artış sadece 5.3 katta kaldı.

Bugün eline 8 bin 506 lira geçen bir asgari ücretli, maaşıyla sadece 3.5 adet çeyrek altın satın alabiliyor. Rapora göre, 5.5 yıl önceki alım gücüne kavuşulması adına temmuzdan itibaren asgari ücretin en az 14 bin 514 TL olması gerekiyor. Bu da, asgari ücrete en az yüzde 70.6 oranında zam yapılması gerektiğini gözler önüne seriyor.

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