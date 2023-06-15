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25 ilçe il olma hayali kuruyor: İşte o ilçeler

Turgut Özal'ın 34 yıl önce başlattığı idari yapıyı büyütme hamlesine iktidarın kilit ortağı Devlet Bahçeli sahip çıktı. 19 yeni il ve 27 yeni ilçe önerdi. Milyonları heyecanlandırdı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 08:46, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 09:05
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25 ilçe il olma hayali kuruyor: İşte o ilçeler

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde büyük ilçeleri il yaparak 1989 yılında başlattığı misyon, 34 yıl sonra AK Parti-MHP koalisyonu tarafından da sürdürülecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeli idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkün" dedi. Bahçeli halen 81 olan Türkiye'nin idari yapısına 19 yeni il ile 27 ilçenin eklenmesi önerdi. Yeni il ve ilçe için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor.

GÖZLER ANKARA'DA

Bahçeli'nin açıklamaları yıllardır il olma hayali kuran ilçelerde heyecan yarattı. İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Bu kriterlere uyan nüfusu kalabalık ilçe Alanya. Türkiye'nin güneyindeki Tarsus ve Manavgat'tan en kuzeyindeki Ünye'ye, en batısındaki Çorlu, Edremit ve Fethiye'den en doğusundaki Midyat, Yüksekova ve Erciş'e kadar il olma kriterine sahip 25 ilçenin gözü kulağı Ankara'ya çevrildi.

67 DEN 81'E ÇIKTI

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıktı. 1989'da Aksaray, Bayburt, Karaman ve Kırıkkale, 1990'da Batman ve Şırnak, 1991'de Bartın, 1992'de Ardahan ve Iğdır, 1995'te Karabük, Kilis ve Yalova, 1996'da Osmaniye, 1999'da da Düzce il yapıldı. Böylelikle il sayısı 67'den 81'e çıktı.

DENİZ AYHAN - SÖZCÜ

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