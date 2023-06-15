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Dolar, 23,67 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 23,6700 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 11:01, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 11:00
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Dolar, 23,67 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 23,5639'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 23,6700'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 25,6080'de bulunurken, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 29,9360'tan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 103,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0820 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin olası ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, neredeyse tüm Fed yetkililerinin, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşündüğünü ifade ederek, temmuz toplantısı hakkında da karar vermediklerini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında Fed'in 25 baz puan faiz artışı yapılacağına ilişkin beklentiler yüzde 70 seviyesine çıkarken, sınırlı da olsa bankanın faiz artırım döngüsünü yüzde 5,50-5,75 seviyesinde tamamlayabileceği öngörüsü de bulunuyor.

Analistler, bugün ECB'nin faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de kapasite kullanım oranı, perakende satışları ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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