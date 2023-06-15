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MEB, şube müdürleri yer değiştirme kılavuzunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürleri 2023 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 11:20, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 11:34
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MEB, şube müdürleri yer değiştirme kılavuzunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürleri 2023 Yılı Yer Değiştirme Kılavuzu'nun yayımlandığını duyurdu.

A) GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlgili Mevzuat

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2. 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.3. Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,

1.4. Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

2- Esaslar

2.1. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Ek-1 İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürlerinin 2023 Yılı Yer Değiştirme Takvimine göre yürütülecektir.

2.2. Şube müdürlerinin yer değiştirmeleri, tercihleri dikkate alınarak yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

2.3. Puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.

2.4. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinden tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanların yer değiştirmeleri;

a) Hizmet bölgelerinin tümünde görev süresini tamamlamış olanların atamaları halen bulundukları il hariç hizmet bölgelerinin tamamındaki illere,

b) Diğerlerinin atamaları ise görev yapmadıkları hizmet bölgelerine, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre resen yapılacaktır.

2.5. Yer değiştirmeye esas puan; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe ekli Ek-2 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formu ve Ek-3 Hizmet Bölgeleri Çizelgesi ile Yönetmeliğin 28'inci maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan puanların toplamından oluşacaktır.

2.6. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 31/05/2023 tarihi esas alınacaktır.

2.7. Yönetmeliğin 31'inci maddesine göre isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunacak şube müdürlerinin hizmet bölgesi süresi ile yer değiştirmeye esas puanının hesabında 30/06/2023 tarihi esas alınacaktır.

2.8. Hizmet bölgesi süresinin hesabında bir ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır.

2.9. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır.

2.10. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler, Yönetmeliğin 26'ncı, 27'nci, 28'inci, 29'uncu, 30'uncu ve geçici 3'üncü maddeleri çerçevesinde aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılacaktır:

1) Mazereti kabul edilenlerden tercihte bulunanlar,

2) Bölge hizmet süresini tamamladığından tercihte bulunanlar,

3) Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayanlar

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