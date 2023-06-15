Yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ hükümlüsü eski albay yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik çalışma yaptı.

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