Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Gözaltına alınan T.B, B.C, Y.A, E.Ç ve E.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında vergi müfettişi ve memurların bulunduğu 5 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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