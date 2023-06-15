Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
Edirne merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 15:17, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 15:18
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında vergi müfettişi ve memurların bulunduğu 5 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne merkezli İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan T.B, B.C, Y.A, E.Ç ve E.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.