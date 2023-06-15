MB rezervleri 99 milyar 783 milyon dolara geriledi

Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın
Sponsorlu İçerik
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Yılmaz: Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
Yılmaz: Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasına soruşturma
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasına soruşturma
Ak Parti harekete geçti: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
Ak Parti harekete geçti: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
'Esendere-1' operasyonunda polis ve gümrük muhafaza memurları dahil 31 gözaltı
'Esendere-1' operasyonunda polis ve gümrük muhafaza memurları dahil 31 gözaltı
Otomotiv sektörü mercek altında: Bakan Bolat sektör temsilcileriyle görüşecek
Otomotiv sektörü mercek altında: Bakan Bolat sektör temsilcileriyle görüşecek
Memur-Sen Tez Ödülleri başvuruları devam ediyor
Memur-Sen Tez Ödülleri başvuruları devam ediyor
Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak
Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak
Zimmetine para geçiren kurum avukatına, 36 yıl hapis
Zimmetine para geçiren kurum avukatına, 36 yıl hapis
Cem Küçük 'bilgi aldım' dedi, yeni zamlı asgari ücreti açıkladı
Cem Küçük 'bilgi aldım' dedi, yeni zamlı asgari ücreti açıkladı
Eski Ak Partili Vekilin hakaret ettiği iki polis ihraç edildi iddiası
Eski Ak Partili Vekilin hakaret ettiği iki polis ihraç edildi iddiası
Memur maaşından 6 çeyrek altın gitti
Memur maaşından 6 çeyrek altın gitti
Togg'da yeni detaylar! Üretim kapasitesi artırılıyor
Togg'da yeni detaylar! Üretim kapasitesi artırılıyor
YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın
YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın
Yağışlar arttı: En riskli bölge Karadeniz
Yağışlar arttı: En riskli bölge Karadeniz
5 eski asker, 1 eski öğretmen tekneyle kaçarken yakalandı
5 eski asker, 1 eski öğretmen tekneyle kaçarken yakalandı
Altın fiyatları Fed kararı sonrası ne kadar oldu?
Altın fiyatları Fed kararı sonrası ne kadar oldu?
Erdoğan: Memura zam süreci yakında başlıyor
Erdoğan: Memura zam süreci yakında başlıyor
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Söke'de yeni belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan oldu
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürünü görevden aldı
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Soylu ve Akar'a yeni görev...TBMM'de Komisyon başkanları belli oldu
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Kızamık salgını mı var? İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Almanya vize başvurularında itirazları askıya aldı
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
Asgari ücrette ikinci randevu için tarih belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

MB rezervleri 99 milyar 783 milyon dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 703 milyon dolar azalarak 99 milyar 783 milyon dolara geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 15:20, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 15:19
Yazdır
MB rezervleri 99 milyar 783 milyon dolara geriledi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 9 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 450 milyon dolar azalışla 57 milyar 790 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 2 Haziran'da 58 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 253 milyon dolar azalarak 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 703 milyon dolar azalışla 100 milyar 486 milyon dolardan 99 milyar 783 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
02.06.202342.24658.240100.486
09.06.202341.99357.79099.783

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber