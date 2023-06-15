Çocukların müstehcen görüntülerini saklayan öğretim görevlisine ev hapsi

İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, T.T, H.G.G, B.A. ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli öğretim görevlisi A.S'yi gözaltına aldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocukların müstehcen görüntülerinin yer aldığı videoları izleyen, bu görüntüleri internet sitelerinden bilgisayarına indirip saklayan şüphelilerle ilgili çalışma yürüttü.

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