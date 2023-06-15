AK Parti'li Çelik'ten İsviçre'de Erdoğan ve bayrağa yönelik provokasyonlara kınama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 16:01, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 16:03
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz."