AK Parti'li Çelik'ten İsviçre'de Erdoğan ve bayrağa yönelik provokasyonlara kınama

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz."