Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüşme gerçekleştirdi.

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, ikili görüşmeler de yapıyor.

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