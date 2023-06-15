Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 460 bin lira, en yüksek 1 milyon 482 bin 410 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 1 milyon 469 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 632 milyon 358 bin 848,38 lira, işlem miktarı ise 3.158,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 635 milyon 926 bin 591,91 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Say Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: