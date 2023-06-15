İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan yargılanmasına başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan 6 sanık ile taraf avukatları katılırken sanık Ekrem İmamoğlu gelmedi.

Duruşmayı ayrıca CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de takip etti.

Duruşmada söz verilen sanık Hilal Çuhadar, 30 yıllık memur olduğunu, son 10 yılını Beylikdüzü Belediyesinde geçirdiğini, kanuna ve mevzuata aykırı işlemde bulunmadığını belirterek vicdanen rahat olduğunu söyledi.

Sanık Türkan Demirel Dişisağlam ise dava konusu ihaleye ilişkin dosya açma tutanağında iş deneyimi belgesi olduğunu belirterek, "Bu belge bu davanın şu anda yersiz olduğunu gösterecektir. Zarflar açıldığında çok sayıda iş bitirme belgeleri çoklu bir evrak sunulmuştu, orada zarf açma tutanağı da var şeklinde geçti. İhale alıcısının ihaleye katılma ve alma yeterliliği vardır. TÜRSAB A belgesi, sözleşme imzalandıktan sonra olan döneme ait belgedir, ihale için yeterlilik belgesi değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Fidan Gül, ihalenin usulüne uygun gerçekleştirildiğini, ihalede istenen TÜRSAB A belgesinin yeterlilik kriteri olarak istenen belge olmadığını, bu belgenin istenmesi halinde rekabetin engelleneceğini anlattı.

Hakimin ihaleye ilişkin, "İhale yetkilisisiniz Ekrem İmamoğlu'nun bu ihaleye ilişkin herhangi bir talimatı, katkısı oldu mu?" sorusunu sanık Gül, "Kesinlikle yoktur. Ekrem başkan ne bana ne başkasına talimat vermemiştir." şeklinde yanıtladı.

Gül, iddianamede yer alan kamunun 250 bin lira zarara uğratıldığı iddiasına yönelik, o dönem asgari ücrette beklenmedik artış söz konusu olduğunu, bu sebeple ek sözleşme tanzim ettiklerini öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Cem Ülken ise 19 yıldır Beylikdüzü Belediyesinde çalıştığını, görevini layıkıyla yaptığını ifade ederek beraatini istedi.

- İçişleri Bakanlığının davaya katılma talebi kabul edildi

Sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, ani program değişikliği nedeniyle hazır edemedikleri müvekkilinin bir sonraki celseye katılacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı avukatı Gülnur Kara Kucur ise davaya katılma talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, İçişleri Bakanlığının davaya katılma talebinin kabul etti. Kamu zararı olup olmadığına yönelik Beylikdüzü Belediye Başkanlığına müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, sanık İmamoğlu'nun bir sonraki celse hazır edilmesine karar vererek duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.

- CHP Grup Başkanvekilinin açıklaması

Duruşma sonrası CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dava konusu ihalede Ekrem İmamoğlu'nun ita amiri olmadığını ve imzası bulunmadığını söyledi.

İmamoğlu'nun bu davaya dahil edilmesinin hukuki garabet olduğunu iddia eden Günaydın, "Tabloyu elbette takip edeceğiz ki bu Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalar demetinin son halkasıdır. Buradan da bir itibar suikastı yapılarak peş peşe buna benzer davaların, ihale bazlı davaların gelebileceğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor.

İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatılıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." deniliyor.

İddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan üçer yıldan yedişer yıla kadar hapis isteniyor.