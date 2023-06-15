Konya'da başlayan karı-koca kavgası Antalya'da kaza ile son buldu!

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da ikamet etmekte olan ve Konya'ya giden G.S.I. isimli kadın ve eşi arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından çift, Antalya'daki evlerine gelmek üzere bir yakınlarının otomobilini alarak yola çıktı. Kadının kullandığı aracın yoldan çıkması sonucu kaza yaşandı.

Elini ısırınca el frenini çekti

Çift arasındaki tartışmanın Tekandız mevkiine geldiğinde had safhaya ulaştığı, erkeğin kadının kaza yapma ihtimaliyle direksiyonu tutmak istediği, bu sırada eşinin elini ısırması üzerine el frenini çektiği ve aracın dönerek yoldan çıktığı belirtildi.

Çift arasındaki tartışma olay yerine trafik ve jandarma ekiplerinin gelmesiyle son bulurken, çifti görüntü alan basın mensubunu da tehdit ederek görüntü almasını engellemeye çalıştı.