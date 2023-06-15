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Bakan Tekin'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yıl sonu mesajı

2022-2023 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla yaz tatiline giren öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyor, karne alma mutluluğunu yaşayan bütün öğrencilerimizin heyecanlarını paylaşıyorum.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 17:49, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 17:51
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Bakan Tekin'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yıl sonu mesajı

Evlatlarımızın muvaffak olmaları, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle geleceklerine yön verebilmeleri; akıl, bilim, inanç ve kültürümüzle güçlendirilmiş bir eğitim sistemi ile mümkündür.

Öğrencilerimizin geleceğin dünyasında söz sahibi olması, bağımsız karar alabilmesi ve tarihin ona verdiği sorumluluk bilinciyle hareket edebilmesi için maarif, hayati öneme sahiptir. Milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ailesine, vatanına ve milletine hizmetini önceleyen, görev ve sorumluluklarını içtenlikle benimseyen bireyleri Türkiye Yüzyılı'na yetiştirmek en temel hedefimizdir.

Sevgili öğrencilerimiz, hepiniz geleceğin birer ışığısınız. Türkiye'yi yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz. Bugün aldığınız karne sizlerin sadece bir dönemlik performansını ifade etmektedir. Bizler için asıl önemli ve değerli olan sizlerin şahsiyet sahibi bireyler olarak yetişmesidir.

Tatilin sevincini doyasıya yaşarken okumayı ve araştırmayı da ihmal etmeyin. Kitaplar yoldaşınız olsun. Sınırsız bir şekilde televizyonda, bilgisayarda ya da internette vakit geçirmeyin. Dinlenin, eğlenin, aileleriniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirin. Sizleri yeni eğitim döneminde yenilenmiş ve hazırlanmış bir şekilde bekliyor olacağız.

Değerli öğretmenlerimiz, Bilgi ve tecrübesiyle dimağlarda yer edinen, irfanıyla gönül ve idrak dünyamızı büyüten öğretmenler, geleceğimizin inşasında en önemli rolü üstlenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak maarif davası için öğretmenlerimizle aynı ideal doğrultusunda mücadele etmekten kıvanç duyuyorum. Milletimizin bizlere emaneti olan evlatlarımıza gösterdiğiniz fedakarlık ve şefkatiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeni dönemde hep beraber bir aile ortamı oluşturma gayretini sürdüreceğiz. Birlikte kuracağımız istişare kültürü çerçevesinde yaklaşık 1.2 milyon öğretmenimizin daima destekleyicisi olacağız.

Kıymetli velilerimiz, en değerli varlığımız olan çocuklarımıza eğitim öğretim süreci boyunca desteklerinizi esirgemediğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Velilerimizin çocuklarımıza karşı sergilediği doğru yaklaşım, onlarla kurduğu etkili iletişim ve onlara duyduğu koşulsuz sevgi, şüphesiz eğitimin temel dayanakları arasındadır. Öğrencilerimizin bugün alacakları karne, onların hayat yolculuğunda psikolojik sağlamlıklarından ve iyi yetişmiş birey olmalarından daha değerli değildir. Evlatlarımıza gösterdiğiniz özveri için her bir velimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kendi potansiyelini, becerisini, yenilikçi yönünü keşfederek duygusal ve sosyal yönden kendine değer katan, bu minvalde çaba gösteren gençlerle istikbalin Türkiye'sini inşa edeceğiz. Kadim medeniyetimiz ve tarihi mirasımız, gerçekleştireceğimiz atılımlar için her türlü imkanı sunmaktadır. Yapmamız gereken tek şey buna inanmak, mücadeleyi ve azmi elden bırakmamaktır.

Eğitim ailemize iyi tatiller dilerim.

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