Çorum'da üç buçuk ayda 89 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
İstanbul'da 18 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın!
%65'e Varan Hasarsızlık İndirimi ile Kasko Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
En düşük memur maaşı 25 bin 300 lira mı olacak?
En düşük memur maaşı 25 bin 300 lira mı olacak?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve KKM açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve KKM açıklaması
Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kurban Bayramı boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kamuda çalışan işçilere ikramiye: Tarih belli oldu
Kamuda çalışan işçilere ikramiye: Tarih belli oldu
3 parti TBMM'de grup kuruyor
3 parti TBMM'de grup kuruyor
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı
8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
Kılıçdaroğlu danışman ve başdanışmanlarının görevine son verdi
Kılıçdaroğlu danışman ve başdanışmanlarının görevine son verdi
Süleymanpaşa Belediye Başkanı görevinden istifa etti
Süleymanpaşa Belediye Başkanı görevinden istifa etti
Bakan Tekin'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yıl sonu mesajı
Bakan Tekin'den 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yıl sonu mesajı
Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 469 bin 500 liraya geriledi
Metin Gürcan'a 'gizli bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis
Metin Gürcan'a 'gizli bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
19 milyon öğrenci için son ders zili yarın çalacak
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
AFAD'dan SMS'li uyarı: 13 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Yılmaz: Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
Yılmaz: Enflasyonla mücadelede etkin ve kararlı adımlar atacağız
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasına soruşturma
9 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı kavgasına soruşturma
Ak Parti harekete geçti: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
Ak Parti harekete geçti: 8 kriteri karşılayan 19 ilçe il olacak
'Esendere-1' operasyonunda polis ve gümrük muhafaza memurları dahil 31 gözaltı
'Esendere-1' operasyonunda polis ve gümrük muhafaza memurları dahil 31 gözaltı
Otomotiv sektörü mercek altında: Bakan Bolat sektör temsilcileriyle görüşecek
Otomotiv sektörü mercek altında: Bakan Bolat sektör temsilcileriyle görüşecek
Memur-Sen Tez Ödülleri başvuruları devam ediyor
Memur-Sen Tez Ödülleri başvuruları devam ediyor
Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak
Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Merkez Bankası kendi işini yapacak
Zimmetine para geçiren kurum avukatına, 36 yıl hapis
Zimmetine para geçiren kurum avukatına, 36 yıl hapis
Cem Küçük 'bilgi aldım' dedi, yeni zamlı asgari ücreti açıkladı
Cem Küçük 'bilgi aldım' dedi, yeni zamlı asgari ücreti açıkladı
Eski Ak Partili Vekilin hakaret ettiği iki polis ihraç edildi iddiası
Eski Ak Partili Vekilin hakaret ettiği iki polis ihraç edildi iddiası
Memur maaşından 6 çeyrek altın gitti
Memur maaşından 6 çeyrek altın gitti
Togg'da yeni detaylar! Üretim kapasitesi artırılıyor
Togg'da yeni detaylar! Üretim kapasitesi artırılıyor
YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın
YKS'ye gireceklere son uyarılar: Sorularla inatlaşmayın
Yağışlar arttı: En riskli bölge Karadeniz
Yağışlar arttı: En riskli bölge Karadeniz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çorum'da üç buçuk ayda 89 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Valilik: Zehirli mantarlar doğada zehirsiz mantarlar ile birlikte yetişebilir. Aynı yetişme ortamında benzer mantarların sporlarının etkileşmesi sonucu yenilebilir mantarların da toksin üretebileceği unutulmamalıdır

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 18:10, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 18:11
Yazdır
Çorum'da üç buçuk ayda 89 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Çorum'da son üç buçuk ayda 89 kişinin doğadan topladıkları mantardan zehirlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, doğadan toplanan mantarların tüketilmesi sonucu ortaya çıkan sağlık problemlerinin, sık görülen ve bazen ölümlere yol açabilen önemli halk sağlığı sorunlarından olduğu bildirildi.

Yağışların arttığı ilkbahar ve sonbahar aylarında kırsal bölgelerde bilinçsizce tüketilmesi sonucu mantar kaynaklı zehirlenme vakalarının sık görüldüğü belirtilen açıklamada, "İlimizde, mart ayında 2, nisan ayında 6, mayıs ayında 29, haziranda ayında ise 52 olmak üzere toplam 89 vatandaşımız araziden topladıkları mantarları yemeleri sonucu zehirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Mantarların sadece dış görünüşlerine bakılarak ayırt edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zehirli mantarlar doğada zehirsiz mantarlar ile birlikte yetişebilir. Aynı yetişme ortamında benzer mantarların sporlarının etkileşmesi sonucu yenilebilir mantarların da toksin üretebileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden doğada bulunan mantarlar ancak profesyonel kişilerce incelendikten sonra tüketilmelidir. Birçok ciddi zehirlenme vakası tipik olarak mantar toplayıcısının mantar türünü yanlış tanımlaması sonucu ortaya çıkmaktadır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber