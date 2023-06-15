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Yunanistan'da göçmen teknesinin alabora olması nedeniyle 'ulusal yas' ilan edildi

Yunanistan'da, Mora Yarımadası açıklarında batan balıkçı teknesinde 79 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından "ulusal yas" ilan edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 18:37, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 18:38
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Yunanistan'da göçmen teknesinin alabora olması nedeniyle 'ulusal yas' ilan edildi

Dün, Mora Yarımadası'ndaki Navarin açıklarında uluslararası sularda meydana gelen ve şu ana kadar 79 kişinin yaşamını yitirdiği olay üzerine ülkede 3 gün "ulusal yas" ilan edilmesine karar verildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın batısında uluslararası sularda meydana gelen trajik olayda hayatını kaybedenler için 14 Haziran Çarşamba saat 21.00'den 17 Haziran Cumartesi saat 21.00'e kadar 3 günlük ulusal yas ilan edildi." ifadelerine yer verildi.

- Can kaybının artmasından endişe ediliyor

Kurtarılan 100'den fazla göçmen, Kalamata Limanı'na götürülürken, uzmanlar, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Yunan Sahil Güvenlik Sözcüsü Nikolaos Aleksiu, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye teknede kaç kişinin bulunduğuna dair kesin bir sayı vermenin şu an için mümkün olmadığını belirterek, teknenin aşırı yüklü olduğunun tespit edildiğini söylemişti.

Göçmenlerin ifadelerine göre, teknenin ambarında çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu kaydeden Aleksiu, olayın, Akdeniz'in en derin noktalarından birinde meydana geldiğini, teknenin, insanların bir noktaya toplanması nedeniyle batmış olabileceğini açıklamıştı.

Yunan Sahil Güvenlik birimleri, kurtarılan göçmenlerin can yeleği gibi güvenlik ekipmanı giymediğini tespit etmişti.

Libya'nın doğusundaki Tobruk bölgesinden İtalya'ya gitmeye çalışan teknede, sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre yaklaşık 700 kişi bulunuyor.

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