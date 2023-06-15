Süleymanpaşa Belediye Başkanı görevinden istifa etti

Milleti aşağılayıcı ifadeler kullanan Melek Mosso'ya seçimler öncesi, AK Partili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından konser planlandı.

Sözleri sonrası tepkilerin odağına oturan Mosso'nun konseri tüm çağrılara rağmen Süleymanpaşa Belediyesi tarafından iptal edilmedi.

Dün Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 57'nci Kiraz Festivali'nde Melek Mosso sahne aldı.

İptal edilmesi beklenen konserin yapılmasından çok, sahneye çıkan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Mosso ile samimi anları tepki çekti.

Mosso ile Memleketim şarkısını söyleyen Başkan, şarkıcı ile sarıldı.

AK Partilileri aşağılayıcı ifadeler kullanan şarkıcı Melek Mosso ile Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel arasındaki samimiyete parti ve tabandan büyük tepki geldi.

Tepkilere rağmen açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı "Farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Yüksel istifasını AK Parti Genel Merkezi'ne sundu.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı onayladı.

Yüksel'in yerine Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar başkanlık görevine seçildi.