Vatandaşların kimlik bilgisinin çalındığı iddiasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının vatandaşların kimlik bilgisinin çalındığı iddiası üzerine başlattığı soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 19:35, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 19:24
Başsavcılığın, vatandaşların kimlik bilgilerinin çalınarak bir internet sitesine yüklendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında bir şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan tutuklandı.