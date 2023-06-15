Kılıçdaroğlu danışman ve başdanışmanlarının görevine son verdi

Açıklamada, "CHP adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, danışman ve başdanışmanların görevlerinin dün itibarıyla sonlandırıldığı belirtildi.

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