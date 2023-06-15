Fatih Erbakan: Mağdurların, mazlumların inşallah TBMM'de sesi olacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "önce millet" anlayışıyla milletin derdiyle dertleneceklerini belirterek, "Mağdurların, mazlumların inşallah TBMM'de sesi olacağız." dedi.

Partisinin Silivri İlçe Teşkilatı binasının açılış töreninde konuşan Erbakan, bu binada Milli Görüş istikametinde, ülkenin, milletin faydasına hayırlı hizmetlerin gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

Bu ziyaretleri, teşkilatlarına ve İstanbul halkına teşekkür ziyareti olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Erbakan, "İstanbul seçmeni Yeniden Refah Partimize destek verdi, teveccüh gösterdi. Üç bölgenin her birinde de birer milletvekili çıkarmaya muvaffak olduk. Cenabı Allah bizlere, İstanbul'daki seçmenlerimizin, aziz milletimizin bu teveccühüne, desteğine layık olmayı nasip eylesin." dedi.

Erbakan, Yeniden Refah Partisinin 4,5 yıllık yeni bir parti olsa da 54 yıllık geçmişe ve geleneğe sahip olduğunu vurguladı.

Milli Görüş hareketinin Erbakan Hoca'nın öncülüğünde Konya'dan yola çıktığını, 54 yıldır bu istikametin değişmediğini kaydeden Fatih Erbakan, şöyle devam etti:

"İnşallah bu yeni dönemde TBMM'de en hayırlı hizmetleri yapacağımıza inanıyoruz. Milletimizi maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmaya vesile olacağımıza inanıyoruz. İnşallah TBMM'de ülkemizde paylaşımda adaletin, yönetimde adaletin, yargıda adaletin hakim olması için mücadele edeceğiz. Önce millet anlayışıyla milletin derdiyle dertleneceğiz. Mağdurların, mazlumların inşallah TBMM'de sesi olacağız."

Erbakan, daha sonra kurdele keserek teşkilat binasının açılışını gerçekleştirdi, teşkilat üyeleriyle binayı gezdi.