Manisa'da bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü

Alınan bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi'nde İsmailcik Deresi Sokak'ta tartıştığı eski eşi Şükran Dalmış'ı (34) kovalayan İsmet Dalmış (35), kadına tabancayla art arda ateş açarak yaraladıktan sonra silahla intihar etti. İsmet Dalmış olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Şükran Dalmış, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dalmış, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şükran ve İsmet Dalmış'ın amca çocukları olduğu ve bir süre önce boşandıkları öğrenildi.