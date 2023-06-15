Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından, "araç muayenesinde e-rapor dönemi"ne ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlığın dijitalleşme çalışmaları doğrultusunda, TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni uygulamayla yılda, 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacak, 1904 ağaç kesilmekten kurtulacak, 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmayacak, 459 bin 200 kilovat elektrik enerjisi sağlanacak, 196 bin litre akaryakıttan tasarruf edilecek, 30 bin 240 metreküp atık gazın atmosfere yayılımı engellenecek."

TÜVTÜRK tarafından işletilen istasyonlarda araç muayene sürecinin sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek. Ayrıca araç sahipleri bu raporun özetine e-Devlet Kapısı'ndaki "Araçlarım" sekmesinden de ulaşabilecek.