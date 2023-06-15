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Alparslan Kuytul ve 12 sanığın duruşması yarına ertelendi

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 4'ü tutuklu 13 sanığın, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili 30 yıl 6 ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Haziran 2023 21:22, Son Güncelleme : 15 Haziran 2023 21:37
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Alparslan Kuytul ve 12 sanığın duruşması yarına ertelendi

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul, Erol Ardıç, R.T. ve H.A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar A.A, E.T, E.E, Ü.B, R.B, A.B, V.T, Ş.S. ve Y.T. ile avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

SEGBİS kaydıyla beyanı alınan tanık H.E. müşteki Koray Sarısaçlı'nın Alparslan Kuytul tarafından alıkonulmadığını ve suç niteliğinde herhangi bir duruma şahit olmadığını söyledi.

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına bir süre gittiğini belirten tanık H.E, "Vakıfta darp, yağma veya adam yaralama gibi suç niteliği taşıyan bir olay görmedim. Müşteki Koray Sarısaçlı'nın iddia ettiği olaylara da tanık olmadım. Bilgim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.

Savunması alınan sanık R.T. ise herhangi bir suç örgütünün eylemlerine katılmadığını öne sürerek "Dosya sunulan görüntü izleme tutanağını kabul etmiyorum. Olay günü ben sanıklardan E.E. ile hiçbir yerde buluşmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verip diğer tanıkların beyanlarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

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