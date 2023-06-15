Kayseri'de FETÖ şüphelisi yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşhane Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi Kocasinan ilçesinde bir ikamette buldu.

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