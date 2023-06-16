EGM, 1 adet kadro ihdas edildi
EGM, 1 adet kadro ihdas edildi. Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Haziran 2023 01:06, Son Güncelleme : 16 Haziran 2023 01:10
16 Haziran 2023 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 32223
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 149
MADDE 1- Ekli listede yer alan kadro ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.