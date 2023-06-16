TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının; Başkanvekillikleri, Katip Üyelikler ve idare Amirliklerine Genel Kurulun 14.06.2023 tarihli 5'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda, aşağıdaki listede adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmiştir.

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